In Italia, mentre le semifinali di Champions League attiravano l’attenzione su Arsenal e Liverpool, nel nostro campionato si profilava una situazione altrettanto avvincente. Sei squadre si contendono quattro posti disponibili, creando un quadro di incertezza e competizione serrata. La corsa alle posizioni di vertice sta coinvolgendo molte formazioni, rendendo il finale di stagione più imprevedibile che mai.

Guarda, mentre tutti parlavano di Arsenal e Liverpool che si giocavano le semifinali, in Italia stava succedendo qualcosa di altrettanto interessante. Forse più interessante, se vuoi. La corsa alla prossima Champions League è diventata una di quelle storie che ti tengono incollato alla classifica ogni lunedì mattina, con quel misto di speranza e terrore che solo il calcio sa darti. Sei squadre. Quattro posti. Meno di una manciata di punti a separarle. Napoli, e Conte che ha rimesso tutto in ordine Partiamo dai partenopei, perché credo che la storia del Napoli quest’anno sia quella che racconta meglio cosa può fare un allenatore quando ha davvero le idee chiare.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Champions italiana: sei squadre, quattro posti, nessuna certezza

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