Acqua rifiuti e sviluppo sostenibile | le proposte della Cisl all' assessore regionale all' Energia

La Cisl ha presentato all’assessore regionale all’Energia proposte concrete su acqua, rifiuti e sviluppo sostenibile. La richiesta riguarda l’aumento della partecipazione dei lavoratori nelle decisioni sulle risorse ambientali e l’integrazione delle politiche industriali con obiettivi ecologici. L’obiettivo è accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, riducendo gli sprechi e migliorando la gestione delle risorse. La regione si prepara a rivedere le sue strategie ambientali per rendere più efficace il percorso verso la sostenibilità.

Rafforzare la partecipazione dei lavoratori, integrare le politiche industriali regionali e accelerare la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e circolare. Sono questi i punti cardine del documento conclusivo elaborato dalla Cisl Sicilia insieme alle federazioni di categoria del tavolo dell’Industria, al termine dei focus tematici con i Dipartimenti regionali Energia e Acqua e Rifiuti e presentato all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni. Il testo nasce dall’impegno congiunto del tavolo dell’Industria della Cisl e della Cisl Sicilia e si fonda sull’attuazione concreta della legge nazionale sulla partecipazione, strumento per rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche delle imprese e orientare lo sviluppo verso criteri di sostenibilità, qualità del lavoro e innovazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

