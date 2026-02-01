Siracusa | il turismo cresce ma servono strategie per trasformare l’affluenza in sviluppo sostenibile

Siracusa registra un lieve aumento di visitatori nel 2025. Sono stati oltre 1,2 milioni i pernottamenti, con una crescita dello 0,2% rispetto all’anno scorso. La città attira più turisti, ma bisogna pensare a come trasformare questa affluenza in uno sviluppo sostenibile. Ora, le autorità devono mettere in campo strategie concrete per evitare che il turismo diventi un peso. La sfida è trovare un equilibrio tra crescita e tutela del patrimonio.

Siracusa registra un leggero aumento dell'affluenza turistica nel 2025, con 1.215.339 pernottamenti, in crescita dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Il dato, fornito dall'Osservatorio regionale del turismo, evidenzia una dinamica complessa: mentre i turisti italiani hanno registrato un calo significativo, pari a 60.114 unità (-11,9%), gli stranieri hanno contribuito alla crescita con un incremento di 62.775 presenze (+8,8%). La permanenza media si è attestata a 2,95 giorni, in lieve miglioramento rispetto ai 2,86 del 2024. Il presidente di Noi Albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano, sottolinea che, nonostante il contesto economico difficile per le famiglie italiane — aggravato da inflazione, aumento dei costi energetici e dei voli — il risultato complessivo è stato soddisfacente, superando le aspettative.

