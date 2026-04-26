Nel calciomercato del Milan, si parla di una possibile cessione di Fofana durante la prossima estate. Il club ha fissato un prezzo per il trasferimento e diverse squadre hanno già manifestato interesse. Un ex giocatore del club avrebbe espresso il desiderio di vedere il centrocampista lasciare il Milan, alimentando ulteriori voci sulla trattativa. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: i rossoneri sarebbero alla ricerca di giocatori forti per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Per farlo, però, potrebbero anche essere necessari cessioni in estate. Occhio quindi a quei giocatori che potrebbe non rientrare più nel progetto dei rossoneri per le prossime stagioni. Ecco i dettagli su un centrocampista del Diavolo. Come riportato da 'Tuttosport', il Milan sarebbe disposto a 'sacrificare' Fofana in vista della prossima sessione di calciomercato. Il francese non avrebbe mai del tutto stregato Massimiliano Allegri, che starebbero spingendo per l'arrivo di Leon Goretzka a centrocampo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cessioni Milan, occhio a Fofana: prezzo stabilito. E lo vuole un vecchio rossonero

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