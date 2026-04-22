Pellegatti | Tresoldi è un vecchio cuore rossonero che sognerebbe di giocare nel Milan ma ho un dubbio…

Nicolò Tresoldi è stato inserito nella lista del club rossonero come possibile rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione. Il giocatore, considerato un vecchio cuore rossonero, avrebbe il sogno di vestire la maglia del Milan. La società sta valutando la sua candidatura, ma ci sono alcuni dubbi ancora da chiarire. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Nicolò Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del campionato belga e anche il Milan si è accorto del suo talento. Italo-tedesco, classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha già realizzato 17 gol e 6 assist in 51 presenze nella stagione 20252026, attirando su di sé le attenzioni di diversi club europei. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato nel dettaglio le reali possibilità di vedere Tresoldi al Milan il prossimo anno. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Tresoldi è un calciatore interessante, gioca nel Club Brugge e costa intorno ai 1520 milioni di euro. Si tratta di un vecchio cuore rossonero che sognerebbe di giocare nel Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Tresoldi è un vecchio cuore rossonero che sognerebbe di giocare nel Milan, ma ho un dubbio…” Notizie correlate Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia»Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Shevchenko cuore rossonero: “Nel 2008 la Roma mi voleva, ma tornare in Italia significava solo al Milan”Nel corso della chiacchierata, l'ex attaccante rossonero ha toccato diversi punti interessanti e svelato parecchi retroscena sulla sua carriera, in...