Cesenatico | diciannovenne arrestato droga nascosta in una fioriera

A Cesenatico un ragazzo di 19 anni di origini albanesi è stato arrestato durante un controllo antidroga. Durante le verifiche, le forze dell'ordine hanno trovato droga nascosta in una fioriera vicino a lui. Il giovane è stato portato in caserma e accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga trovata include cocaina, che era pronta per essere venduta.

? Cosa sapere Cesenatico, arrestato diciannovenne albanese sorpreso a vendere cocaina durante un controllo antidroga.. Sequestrate 58 dosi di cocaina e oltre 1800 euro tra strada e abitazione.. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un diciannovenne di nazionalità albanese con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti, dopo averlo sorpreso a cedere cocaina durante un controllo antidroga. L’operazione è scattata quando i militari, che avevano già individuato il giovane come soggetto di interesse, lo hanno osservato mentre consegnava una bustina contenente 1,2 grammi di cocaina a un acquirente, anch’egli noto alle forze dell’ordine per la sua condizione di assuntore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico: diciannovenne arrestato, droga nascosta in una fioriera Notizie correlate Droga nascosta nello sgabuzzino e dentro una cassaforte, arrestato pusher a PalagoniaI militari della sezione operativa della compagnia di Palagonia ed i colleghi dello squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” hanno arrestato un... Leggi anche: In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina, 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cocaina tra le gomme da masticare: arrestato giovanissimo pusher a Cesenatico; In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina, 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri; Cesenatico. Carabinieri arrestano 19enne per spaccio di sostanze stupefacenti; Gatteo, trovato con la droga in camera dopo il litigio con la compagna, arrestato -. Cocaina tra le gomme da masticare: arrestato giovanissimo pusher a CesenaticoIl monitoraggio costante delle zone calde del litorale ha permesso ai militari del Nucleo Operativo di stroncare un’attività di spaccio gestita da un ragazzo di appena diciannove anni. L’intervento, f ... forli24ore.it Cesenatico, sorpreso a spacciare cocaina: 19enne arrestatoNei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 19enne albanese, presunto responsabile del reato di detenzione e spaccio di ... corriereromagna.it Cesenatico - Carabinieri arrestano 19enne per spaccio di cocaina - facebook.com facebook