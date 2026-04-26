Cesena che sofferenza | pari con la Samp Sfuma l’ottavo posto ora c’è da inseguire

Nel match tra Cesena e Sampdoria, il risultato finale è stato uno zero a zero. La partita si è disputata con il Cesena schierato con il modulo 4-2-3-1, con giocatori come Siano, Ciofi, Zaro e Corazza titolari. La Sampdoria ha effettuato alcune sostituzioni nel secondo tempo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, portando a un pareggio che fa perdere al Cesena la possibilità di raggiungere l’ottavo posto in classifica.

CESENA 0 SAMPDORIA 0 CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi (42’ Magni), Zaro, Mangraviti, Corazza (9’ st Frabotta); Bastoni (10’ st Castrovili), Bisoli; Shpendi, Berti, Olivieri (42’ Vrioni); Cerri (33’ st Ciervo). A disp.: Ferretti, Piacentini, Amoran, Guidi, Castagnetti, Francesconi, Arrigoni. All.: Cole. SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Hadzikadunic (19’ st Depaoli), Viti, Giordano; Abildgaard (29’ st Conti), Ricci; Cherubini (39’ st Cicconi), Henderson (20’ st Palma), Begic; Brunori (39’ st Soleri). A disp.: Ghidotti, Goucke, Ferrari, Riccio, Barak, Esposito, Casalino. All.: Lombardo. Arbitro: Tremolada di Monza. Note: spettatori 13.683, di cui 2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cesena, che sofferenza: pari con la Samp . Sfuma l’ottavo posto, ora c’è da inseguire BARAK regala i 3 punti alla SAMP nel finale: Sampdoria-Reggiana 2-1 | Serie BKT | DAZN Notizie correlate Carrarese Il pari con la Juve Stabia dà fiducia. Ora si affilano le armi in vista della SampDopo il pari ’taumaturgico’ contro la Juve Stabia la Carrarese non ha avuto un attimo per fermarsi e già ieri è tornata sul pezzo per preparare la... Il Cesena lotta a Palermo ma Pohjanpalo è una sentenza: sconfitta e ottavo posto a rischioIl Cesena lotta al Barbera, non demerita, ma deve arrendersi 2-0 alla corazzata Palermo e alla doppietta del bomber islandese Pohjanpalo (23 gol... Approfondimenti e contenuti Il Secolo XIX - Pari senza reti a Cesena, la Samp torna dalla Romagna con un puntoPari senza reti a Cesena, la Samp torna dalla Romagna con un punto, titola Il Secolo XIX. Come scrive Damiano Basso, un. tuttob.com Cesena, che sofferenza al Manuzzi. Mai così male negli ultimi 10 anniOccorre sfogliare gli almanacchi per trovare una carestia di vittorie interne più lunga di quella attuale. Contando il ko di sabato nel derby contro la Reggiana, e andando a ritroso nel tempo, sono ... ilrestodelcarlino.it