Il Cesena lotta a Palermo ma Pohjanpalo è una sentenza | sconfitta e ottavo posto a rischio

Il Cesena affronta il Palermo in una partita difficile al Barbera, dove la squadra ospite si presenta senza demeritare. Alla fine, il risultato è di 2-0 in favore dei padroni di casa, con Pohjanpalo che segna entrambi i gol e raggiunge quota 23 reti stagionali. La sconfitta mette a rischio l’ottavo posto in classifica per il Cesena, mentre il Palermo consolidano la posizione in classifica.

Il Cesena lotta al Barbera, non demerita, ma deve arrendersi 2-0 alla corazzata Palermo e alla doppietta del bomber islandese Pohjanpalo (23 gol stagionali). Bianconeri in partita, per lunghi tratti di gara, non riescono a trovare una rete che probabilmente avrebbero meritato. Ne trova due invece.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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