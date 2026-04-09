Un bazar di droga a casa | trentenne finisce in manette

All’inizio di aprile, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno arrestato un uomo di 30 anni a San Martino di Lupari. L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Torreglia e ha portato al sequestro di una notevole quantità di droga trovata all’interno dell’abitazione. L’indagine, coordinata dal maggiore Alberto Cavenaghi, ha evidenziato una vera e propria attività di spaccio nella proprietà dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Ad inizio aprile gli investigatori dell'Arma della Compagnia di Cittadella coordinati dal maggiore Alberto Cavenaghi con il supporto del Nucleo Cinofili carabinieri di Torreglia, hanno arrestato un uomo di 30 anni residente nell’alta padovana a San Martino di Lupari, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: In auto la droga, in casa le pistole: 19enne finisce in manette Spaccia droga, arrestato. Trentenne finisce in cella. E scatta l’allarme crackE’ stato notato proprio mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente: è con l’accusa di spaccio che è quindi finito in carcere un 30enne,... Temi più discussi: Arluno, in casa il bazar della droga: arrestato spacciatore; Un magazzino della droga in casa. Madre condannata, figlio ai servizi; Cocaina rosa, mdma e ketamina: carico di droga da 1,5 milioni di euro scoperto dai finanzieri | VIDEO e FOTO; Carcere di Prato, via alle reti anti-lancio. Il Dap accoglie l’appello di Luca Tescaroli. Un bazar di droga a casa: trentenne finisce in manetteDa una indagine partita lo scorso febbraio, ad inizio aprile i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno arrestato a San Martino di Lupari un trentenne noto alla giustizia. Rinvenuti oltre due e ... padovaoggi.it Un magazzino della droga in casa. Madre condannata, figlio ai serviziEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Tanti auguri di Buona Pasqua da parte del Bazar dell'Assassino a tutti i suoi clienti! Il Bazar dell'Assassino Via Piceno Aprutina 37 63100 - Ascoli Piceno 0736 42797 https://www.ilbazardellassassino.it - facebook.com facebook