Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Cesate dopo essere stato trovato in possesso di armi, droga e 7.000 euro in contanti nella propria abitazione. Durante una perquisizione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto diversi strumenti e sostanze stupefacenti, oltre a una somma di denaro considerata sospetta. L’operazione si è svolta nel pomeriggio e ha portato all’arresto dell’uomo, attualmente in custodia.

Cesate (Milano), 23 aprile 2026 – Nascondeva in casa un vero e proprio arsenale, oltre ad un'ingente somma di denaro e dosi di stupefacenti, il 56enne italiano arrestato dai carabinieri della stazione di Cesate con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' successo martedì pomeriggio nell'ambito di un servizio di controllo del territorio e contrasto allo spaccio. Durante la perquisizione della sua abitazione i militari hanno trovato nella sua camera da letto un enorme quantità di materiale illecito: una pistola calibro 22, comprensiva di 2 caricatori, una pistola calibro 6, una rivoltella calibro 10, una pistola lanciarazzi calibro 26,5 e uno storditore elettric o da 5000 w.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa aveva armi, droga e 7mila euro in contanti: arrestato 56enne di Cesate

Notizie correlate

Napoli, droga in casa: arrestato 32enne con oltre 3kg di droga e 7mila euro in contantiL’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia durante un servizio di controllo del territorio.

Pozzuoli, nascondeva droga e armi nell’ascensore e 7mila euro in casa: arrestato 38enneBlitz antidroga dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che hanno arrestato Angelo Capasso, 38enne già sottoposto a...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Armi e droga in casa: blitz dei Carabinieri, arrestato 56enne.

In casa aveva armi, droga e 7mila euro in contanti: arrestato 56enne di CesateCesate (Milano), 23 aprile 2026 – Nascondeva in casa un vero e proprio arsenale, oltre ad un'ingente somma di denaro e dosi di stupefacenti, il 56enne italiano arrestato dai carabinieri della stazione ... ilgiorno.it

Droga, 7mila euro e un deposito di armi in camera: uomo arrestato alle porte di MilanoTra le mura domestiche nascondeva tre pistole, munizioni Magnum e migliaia di euro in contanti: il blitz dei carabinieri che ha portato un 56enne ... milanotoday.it