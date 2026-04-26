Cesari dice la sua | Girano troppi soldi quindi aumentano le tensioni e i veleni! La crisi degli arbitri italiani nasce così è lo specchio della società

Graziano Cesari, ex arbitro e attualmente moviolista, ha commentato la crisi degli arbitri italiani in relazione all'avviso di garanzia nei confronti di Gianluca Rocchi, emerso ieri. Cesari ha affermato che la presenza di ingenti somme di denaro circolanti nel calcio aumenta le tensioni e i conflitti tra gli arbitri. La sua analisi si collega alle problematiche generate dalla situazione attuale nel mondo arbitrale, che riflettono, secondo lui, alcune dinamiche della società.

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