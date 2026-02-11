Enrico Tagliafferri | C’era una volta la voglia di divertirsi La crisi della discoteca? Specchio della società

La crisi delle discoteche riflette i cambiamenti di una società in evoluzione. Enrico Tagliafferri, noto DJ fiorentino, ricorda i tempi in cui aveva sedici anni e si divertiva con la musica. Oggi, osserva come molti giovani preferiscano altre forme di intrattenimento, lasciando le discoteche in declino. La voglia di divertirsi sembra essersi trasformata, e lui non ha dubbi: il divertimento non si è spento, si è solo evoluto.

Firenze, 11 febbraio 2026 - Aveva sedici anni quando ha messo per la prima volta le mani su un mixer. Era il 1976 e la discoteca, così come la conosciamo oggi, non esisteva ancora. Si ballava nelle cantine del centro di Firenze, si affittavano spazi improvvisati per sostituire le feste in casa e la musica diventava il collante di una generazione. Enrico Tagliaferri, classe 1959, da allora non è più sceso dalla consolle. Dj, protagonista delle radio libere, presenza fissa nei locali storici fiorentini e oggi direttore artistico di Radio Mitology, da cinquant’anni osserva la notte e i suoi cambiamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Enrico Tagliafferri: “C’era una volta la voglia di divertirsi. La crisi della discoteca? Specchio della società” Approfondimenti su Enrico Tagliafferri C’era una volta… la Conceria, la Vucciria Nuova e la Madonna della Volta Nel cuore pulsante dell'antico rione della Conceria, tra le rive del Papireto e le vie che oggi ne segnano il confine, si cela un passato ricco di storia e tradizione. C’era una volta… la bellezza della Old Hollywood La bellezza della Old Hollywood rimane un’icona senza tempo, capace di suscitare interesse anche a distanza di quasi un secolo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Enrico Tagliafferri Argomenti discussi: Enrico Tagliafferri: C’era una volta la voglia di divertirsi. La crisi della discoteca? Specchio della società. Enrico Tagliafferri: C’era una volta la voglia di divertirsi. La crisi della discoteca? Specchio della societàMezzo secolo in consolle, pioniere delle radio libere e storico dj delle prime discoteche fiorentine, oggi direttore artistico di Radio Mitology: Non si può tornare indietro ma cercare di salvare que ... lanazione.it SAB 07 FEBBRAIO Radio Mitology 70-80 al Santomato Live Club , per una nuova serata tutta da ballare ! Con il Dj Enrico Tagliaferri Barsa Mc ci divertiremo fino a notte fonda con tanti successi anni 70.80 tutti da ballare insieme Info e Prenotazioni Ce - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.