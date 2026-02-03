Candle Night | una serata alle terme con luce di candele musica e benessere a Montegrotto Terme

Dopo il successo della prima serata, Candle Night torna a Montegrotto Terme. La spa Mioni Luxury Swim & Spa organizza un nuovo evento serale con luci di candele, musica e momenti di relax. La serata promette di offrire un’atmosfera intima e tranquilla, invitando i partecipanti a lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano.

Dopo il grande successo della prima serata, Candle Night torna a Mioni Luxury Swim & Spa con un nuovo appuntamento serale dedicato al relax e alla musica. Venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 18:30, Mioni Luxury Swim & Spa ti invita a un’esperienza serale esclusiva, accompagnata dal piacere della piscina termale e della spa, con una cena a buffet e uno spettacolo Candle Night a bordo piscina. • Accesso dalle 18.30 alle 23.30 alla Piscina Termale e alla Spa• Cena a buffet (bevande escluse)• Spettacolo Candle Night a bordo piscina con duo musicale voce e pianoforte – Alice Risolino e Lorenzo Tonon• Performance di ballerini dal vivo • DJ set pre e post concerto • Accappatoio e telo piscina forniti gratuitamente Un’occasione per vivere le terme in una dimensione serale più intima, immersi nella luce delle candele, con musica e acqua termale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Candle Night

Ultime notizie su Candle Night

