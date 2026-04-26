Centrodestra in rivolta | la candidatura Pasquali spacca la coalizione

Il centrodestra si trova di fronte a una divisione dopo la presentazione della candidatura di Umberto Pasquali in Forza Italia. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della coalizione guidata da Nicola Mozzoni. La decisione di sostenere Pasquali ha portato a tensioni tra i vari membri del centrodestra, creando una frattura evidente nelle relazioni tra i partiti coinvolti. La situazione si sta sviluppando mentre si avvicinano le prossime scadenze elettorali.

? Cosa sapere La candidatura di Umberto Pasquali in Forza Italia spacca la coalizione di Nicola Mozzoni.. Il deposito delle liste mette in crisi l'equilibrio tra le otto liste del centrodestra.. Il deposito delle candidature elettorali di ieri alle ore 12 ha scatenato una crisi politica nel centrodestra dopo l’inserimento di Umberto Pasquali nella lista di Forza Italia, mettendo in crisi la coalizione guidata da Nicola Mozzoni. L’uscita ufficiale dei nomi dai verbali ha trasformato una procedura burocratica in un terremoto interno per gli alleati di Mozzoni. La candidatura dell’ex consigliere comunale, appartenuto alla precedente amministrazione Spazzafumo, è stata una mossa inaspettata che ha colpito direttamente il coordinatore provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti, ritenuto responsabile della scelta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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