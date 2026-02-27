Il Partito Democratico ha ufficializzato la candidatura di Nesi, suscitando commenti positivi da parte del Movimento 5 Stelle. La decisione ha acceso un confronto interno tra le forze della coalizione, che si trovano ora a discutere sulle strategie da adottare in vista delle prossime scadenze elettorali. La situazione si evolve rapidamente, lasciando aperti diversi scenari per il futuro politico locale.

PISTOIA Con una comunicazione partita ieri, di buon mattino, l'Unione comunale del Partito Democratico ha ufficialmente informato tutti gli altri partecipanti al tavolo del 'campo largo' che la scelta della candidatura interna è ricaduta su Stefania Nesi, come emerso in maniera sorprendente dall'assemblea che si è svolta lo scorso lunedì a Santomato. Un passaggio scontato, e formale, ma necessario per far muovere le pedine alle altre componenti della coalizione che, in questo momento, è tutt'altro che salda. Dopo un immediato 'disco verde' da parte di Casa Riformista, in tutte le sue sfaccettature, di fatto è arrivato l'okay anche del M5S,...

© Lanazione.it - Il Pd formalizza la candidatura Nesi. M5S: "È un profilo di alto livello" . Ora a dividersi è la coalizione

