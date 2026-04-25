Dopo il voto del 23 marzo, la coalizione di sinistra si trova in una fase di divisione, con le diverse fazioni che si contendono le posizioni di potere. La leader della coalizione e un ex premier sono in corsa per il ruolo di capo del governo, mentre si fanno i nomi per la candidatura al Quirinale. La situazione evidenzia tensioni tra i membri, con discussioni aperte sui prossimi passaggi politici.

? Cosa sapere La coalizione di sinistra si divide dopo il voto del 23 marzo per le cariche.. Schlein e Conte competono per il governo mentre si profilano nomi per il Quirinale.. Dopo il voto del 23 marzo, l’area della sinistra si trova immersa in un acceso dibattito interno sulle strategie di governo e sulla successione dei vertici, mentre le tensioni per la gestione delle cariche pubbliche emergono con forza tra i vari esponenti politici. La vittoria ottenuta nel referendum ha generato una nuova dinamica all’interno della coalizione, portando alcuni esponenti a proiettarsi già verso Palazzo Chigi o il Quirinale. Tuttavia, Walter Veltroni ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinistra in rivolta: la lotta per il potere divide la coalizione

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