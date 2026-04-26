centri estivi la rivoluzione nuove regole di accesso e servizio fino al 21 agosto

Quest’anno i centri estivi per i bambini avranno nuove regole di accesso e saranno disponibili fino al 21 agosto. La stagione viene definita “ponte” in municipio, in attesa dell’apertura di tre nuovi nidi realizzati con fondi provenienti dai bandi Pnrr. Questi nidi sono ancora in fase di completamento e non sono ancora operativi. Nel frattempo, i servizi estivi continueranno con le nuove disposizioni previste per questa stagione.

La rivoluzione dei centri estivi per i più piccoli. Quella che si sta avvicinando sarà una stagione ponte, così la definiscono in municipio, in attesa che i tre nuovi nidi realizzati con le risorse dei bandi Pnrr, possano aprire. Le strutture in questione avranno un’apertura annua di 11 mesi. In totale saranno 252 i posti comunali complessivi, con una rivoluzione del servizio che supererà la divisione tra annualità e centro estivo. "Siamo in una fase di passaggio importante – spiega la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi, Chiara Bellini – e i criteri per l’estate che verrà servono a traghettare il sistema verso un modello più solido, capace di dare risposte certe alle famiglie tutto l’anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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