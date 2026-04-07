Centri estivi tariffe troppo alte per le famiglie Daniele Novara | Se una famiglia ha tre figli per mandarli tutti e tre deve pagare ogni settimana una cifra che rischia di sfiorare i 500 €

Le tariffe dei centri estivi sono considerate troppo alte da molte famiglie, soprattutto per chi ha più di un figlio. Secondo un esperto, una famiglia con tre figli potrebbe spendere fino a 500 euro ogni settimana per iscriverli tutti. Questa situazione contribuisce al calo demografico e ha portato a chiedere l’intervento di fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per sostenere le famiglie.