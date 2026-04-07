Centri estivi tariffe troppo alte per le famiglie Daniele Novara | Se una famiglia ha tre figli per mandarli tutti e tre deve pagare ogni settimana una cifra che rischia di sfiorare i 500 €

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tariffe dei centri estivi sono considerate troppo alte da molte famiglie, soprattutto per chi ha più di un figlio. Secondo un esperto, una famiglia con tre figli potrebbe spendere fino a 500 euro ogni settimana per iscriverli tutti. Questa situazione contribuisce al calo demografico e ha portato a chiedere l’intervento di fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per sostenere le famiglie.

I costi dei centri estivi aggravano il calo demografico: Daniele Novara chiede fondi PNRR per aiutare tutte le famiglie italiane L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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