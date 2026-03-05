casa bianca dopo il video con la macarena gli attacchi in iran mischiati a un videogame

Dopo il video della Macarena pubblicato dalla Casa Bianca, i social dell’amministrazione statunitense hanno mescolato immagini di attacchi in Iran con sequenze di un noto videogioco. L’Iran viene paragonato a Call of Duty, mentre nel Medio Oriente prosegue l’escalation tra Stati Uniti, Israele e Teheran, che risponde agli attacchi. La decisione di usare contenuti di intrattenimento ha suscitato reazioni sui social.

L’ Iran come Call of Duty. Mentre in Medio Oriente va in scena un’escalation del conflitto dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele e la contestuale risposta di Teheran, l’ account social della Casa Bianca si diverte a montare le immagini dei raid alternate a quelle del celebre videogame. Il video è stato pubblicato su X ed è stato realizzato mischiando le scene di Call of Duty Modern Warfare III, un titolo del franchise di sparatutto in prima persona, con le azioni reali dei militari statunitensi contro obiettivi iraniani. Il post è accompagnato dalla scritta «per gentile concessione di Red, White & Blue », con riferimento al pacchetto che si può acquistare nel gioco per equipaggiare il proprio personaggio di armi che lanciano proiettili con diverse scie di colore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Iran, Casa Bianca pubblica video di raid e bombardamenti con La Macarena di sottofondo | VIDEODopo il video dei coniugi Obama con il volto e il corpo di scimmie e la foto di Donald Trump su un trono e con la corona da re, la Casa Bianca ha...

Piovono razzi sull’Iran mentre suona la «Macarena», le immagini macabre della Casa Bianca – Il videoJet, missili, bombardamenti, e come colonna sonora la musica della Macarena, il tormentone pop degli anni ’90.

