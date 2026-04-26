Celebrazioni in città Viaggio nella storia per non dimenticare

Ieri in diverse località della provincia spezzina si sono svolte le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione. Autorità civili e militari hanno partecipato a commemorazioni in vari luoghi storici, rendendo omaggio ai momenti e ai luoghi simbolo di quegli eventi. La giornata ha coinvolto iniziative pubbliche e cerimonie ufficiali, che hanno visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Le commemorazioni sono state un momento di ricordo e di riflessione sulla storia recente.

Si sono tenute ieri in città e in molti Comuni della provincia spezzina le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione; autorità civili e militari hanno reso omaggio ai luoghi della memoria. A Spezia le celebrazioni si sono aperte al Piazzale del Marinaio con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre. Il momento di raccoglimento è stato condiviso dal Comandante Interregionale Marittimo Nord Flavio Biaggi insieme al sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e al Prefetto della Spezia Andrea Cantadori. Il corteo si è poi diretto nelle vie della città toccando alcuni luoghi legati alla...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrazioni in città. Viaggio nella storia per non dimenticare Detty December in South East Nigeria They Don’t Want You to See Notizie correlate Catania, riemerge il Portico dell’Atleta: un viaggio nell’ipogeo romano e nella storia della città grazie al PNRR.Catania Svela il Suo Tesoro Nascosto: Il Portico dell’Atleta Apre al Pubblico Un’antica statua di atleta, un ipogeo romano celato sotto il centro... Leggi anche: 25 Aprile, il presidente della Regione Decaro interviene alle celebrazioni nella città di Lecce Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Celebrazioni in città. Viaggio nella storia per non dimenticare; Festa della Liberazione, oltre 6 milioni di persone in viaggio; 25 Aprile, Festa della Liberazione: cosa si festeggia, gli eventi principali; 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori. Celebrazioni in città. Viaggio nella storia per non dimenticareSi sono tenute ieri in città e in molti Comuni della provincia spezzina le celebrazioni dell’81° anniversario della ... lanazione.it 25 aprile, tutti gli eventi e le manifestazioni in Italia per la Festa della LiberazioneIl 25 aprile è un giorno di eventi e manifestazioni in tutte le grandi città italiane. Ecco il programma degli eventi e le celebrazioni del 2026 ... money.it In questa giornata di celebrazioni dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo meritano come sempre gratitudine e apprezzamento le nostre forze di polizia per come hanno gestito l’ordine pubblico nelle oltre 60 manifestazioni che si so - facebook.com facebook #Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del #25aprile. Calorosa accoglienza in città marchigiana, omaggio a Monumento Caduti - #liberazione #festadellaliberazione #Resistenza x.com