Celebrazioni in città Viaggio nella storia per non dimenticare

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in diverse località della provincia spezzina si sono svolte le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione. Autorità civili e militari hanno partecipato a commemorazioni in vari luoghi storici, rendendo omaggio ai momenti e ai luoghi simbolo di quegli eventi. La giornata ha coinvolto iniziative pubbliche e cerimonie ufficiali, che hanno visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Le commemorazioni sono state un momento di ricordo e di riflessione sulla storia recente.

Si sono tenute ieri in città e in molti Comuni della provincia spezzina le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione; autorità civili e militari hanno reso omaggio ai luoghi della memoria. A Spezia le celebrazioni si sono aperte al Piazzale del Marinaio con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre. Il momento di raccoglimento è stato condiviso dal Comandante Interregionale Marittimo Nord Flavio Biaggi insieme al sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e al Prefetto della Spezia Andrea Cantadori. Il corteo si è poi diretto nelle vie della città toccando alcuni luoghi legati alla...🔗 Leggi su Lanazione.it

celebrazioni in citt224 viaggio nella storia per non dimenticare
© Lanazione.it - Celebrazioni in città. Viaggio nella storia per non dimenticare

Detty December in South East Nigeria They Don’t Want You to See

Video Detty December in South East Nigeria They Don’t Want You to See

Notizie correlate

Catania, riemerge il Portico dell’Atleta: un viaggio nell’ipogeo romano e nella storia della città grazie al PNRR.Catania Svela il Suo Tesoro Nascosto: Il Portico dell’Atleta Apre al Pubblico Un’antica statua di atleta, un ipogeo romano celato sotto il centro...

Leggi anche: 25 Aprile, il presidente della Regione Decaro interviene alle celebrazioni nella città di Lecce

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Celebrazioni in città. Viaggio nella storia per non dimenticare; Festa della Liberazione, oltre 6 milioni di persone in viaggio; 25 Aprile, Festa della Liberazione: cosa si festeggia, gli eventi principali; 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori.

Celebrazioni in città. Viaggio nella storia per non dimenticareSi sono tenute ieri in città e in molti Comuni della provincia spezzina le celebrazioni dell’81° anniversario della ... lanazione.it

celebrazioni in città viaggio25 aprile, tutti gli eventi e le manifestazioni in Italia per la Festa della LiberazioneIl 25 aprile è un giorno di eventi e manifestazioni in tutte le grandi città italiane. Ecco il programma degli eventi e le celebrazioni del 2026 ... money.it

Digita per trovare news e video correlati.