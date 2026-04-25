Il 25 aprile, durante le celebrazioni a Lecce, il presidente della Regione ha preso la parola per ricordare la giornata della Liberazione. Nel suo intervento ha affermato che i cittadini rappresentano gli anticorpi della Democrazia. La cerimonia si è svolta nel centro cittadino, alla presenza di autorità e cittadini. Il discorso si è concentrato sull'importanza della memoria storica e sulla partecipazione civica.

“Cittadini anticorpi della Democrazia. La costituzione sia la bussola delle nostre azioni quotidiane” Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è intervenuto a Lecce, per le celebrazioni per la giornata del 25 Aprile, in piazza dei Partigiani. Sono felice di essere qui con voi per celebrare insieme la nostra festa di Liberazione! Una ricorrenza importante per il popolo italiano che più di ottant’anni fa, non senza sacrifici, anche i termini di vite umane, scelse di autodeterminare il proprio destino lottando per la liberazione del nostro Paese dalla dittatura nazifascista. A quelle persone, agli eroi della Liberazione, e ancor di più ai martiri, noi dobbiamo la nostra libertà.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 25 Aprile, il presidente della Regione Decaro interviene alle celebrazioni nella città di Lecce

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