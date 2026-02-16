Catania riemerge il Portico dell’Atleta | un viaggio nell’ipogeo romano e nella storia della città grazie al PNRR

Il Portico dell’Atleta è stato riaperto a Catania dopo essere stato scoperto grazie ai fondi del PNRR, che hanno permesso di svelare un antico ipogeo romano nascosto sotto il centro storico. La statua di un atleta, trovata durante gli scavi, testimonia la presenza di un passato ricco di storia e cultura. Il progetto ha portato alla luce un patrimonio archeologico di grande valore, rendendolo ora accessibile ai visitatori.

Catania Svela il Suo Tesoro Nascosto: Il Portico dell’Atleta Apre al Pubblico. Un’antica statua di atleta, un ipogeo romano celato sotto il centro storico e un progetto ambizioso finanziato dal PNRR: Catania ha restituito alla luce un gioiello archeologico di straordinario valore, aprendo al pubblico il “Portico dell’Atleta”. L’inaugurazione, avvenuta venerdì scorso, segna una svolta nella valorizzazione del patrimonio culturale della città e promette di riscrivere la sua storia. Un Viaggio nel Tempo: La Scoperta del Portico. La scoperta del complesso risale agli anni Novanta, ma solo un recente e meticoloso lavoro di restauro e ricerca, coordinato dall’Università di Catania e dal Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, ha reso possibile la fruizione di questo sito unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

