Caserta - La città delle donne tre giorni di celebrazioni dal 6 all' 8 marzo

La storia è un archivio che fa da trampolino verso il domani. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo Caserta smette di essere solo custode del passato per farsi culla di una nuova visione globale: nasce il Festival Internazionale "Caserta - La città delle donne". Non si tratta di una celebrazione, ma di un atto straordinario. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Orizzonti, presidente Giuseppe Menniti. Co-partner sono la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, la Camera di Commercio di Caserta e Confindustria Caserta. L’eccellenza femminile convergerà nella città della Reggia per dare forma a un racconto corale che attraversa i secoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

"Caserta, la città delle donne"All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la...

Nasce il Festival Internazionale Caserta - La città delle donne. Non una semplice celebrazione, ma un vero e proprio atto straordinario che trasformerà la città in un crocevia di idee e talento al femminile.

Caserta si prepara a diventare il centro di un grande racconto collettivo dedicato al talento e alla leadership femminile. Dal 6 all'8 marzo la città ospiterà il Festival Internazionale "Caserta - La città delle donne".

