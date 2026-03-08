Manuela Arcuri ha annunciato la fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco durante un’intervista a Verissimo trasmessa sabato 7 marzo. La attrice ha inoltre parlato di un tradimento da parte di alcune amiche, definendo le circostanze come un “pugnalamento alle spalle”. L’intervista si concentra sul suo rapporto con il marito e sui fatti recenti che hanno caratterizzato la sua vita privata.

La fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è al centro dell’intervista che Manuela Arcuri concede a Verissimo sabato 7 marzo. Una relazione giunta al capolinea dopo quasi 15 anni (di cui 4 da marito e moglie). “Abbiamo preso questa decisione, perché purtroppo nella vita le cose cambiano, non me lo sarei mai immaginato. Ho sempre creduto nella famiglia, nell’amore”, spiega l’attrice, che in quanto figlia di genitori separati non avrebbe mai voluto far vivere a suo figlio Mattia la separazione di mamma e papà. La fine del matrimonio. Ma come si è arrivati a questo punto? “Purtroppo ci siamo allontanati” continua Arcuri parlando del rapporto con Di Gianfrancesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Giovanni ci siamo separati. Sono stata tradita dalle amiche, mi hanno pugnalata alle spalle”: lo sfogo di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati, tradita dalle amiche che lo hanno cercato”Manuela Arcuri a Verissimo racconta la separazione dal marito Giovanni: "Ci siamo dati troppo per scontati".

Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: “Tradita dalle amiche”Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, Manuela Arcuri ha ufficialmente confermato la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manuela Arcuri.

Temi più discussi: Manuela Arcuri: Io e Giovanni ci siamo separati. Sono stata tradita da amiche che si sono avvicinate a lui durante la crisi; Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: Tradita dalle amiche; Manuela Arcuri rompe il silenzio sul divorzio: Nessun tradimento, ma la passione era finita; Manuela Arcuri: Il matrimonio finito con Giovanni? non abbiamo affrontato bene i problemi. La vacanza insieme e il figlio Mattia.

Manuela Arcuri: «Il matrimonio finito con Giovanni? non abbiamo affrontato bene i problemi». La vacanza insieme e il figlio MattiaManuela Arcuri torna nel salotto televisivo di Verissimo. L’attrice e showgirl, uno dei volti più popolari della televisione italiana degli anni Duemila, è ospite nella ... ilmessaggero.it

Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito: Ci siamo dati per scontati, tradita dalle amiche che lo hanno cercatoA Verissimo, nella puntata di sabato 7 marzo, Manuela Arcuri si siede di fronte a Silvia Toffanin e parla per la prima volta con questa chiarezza della fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfran ... fanpage.it

Leggo. . Manuela Arcuri ospite a Verissimo racconta un passaggio molto delicato della sua vita privata: la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo quasi quindici anni di matrimonio. Un cambiamento importante, che l’attrice ha scelto di condivi - facebook.com facebook