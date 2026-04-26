Ceglie Messapica | allarme in Prefettura per le minacce al candidato

Nella giornata del 24 aprile, presso la Prefettura di Brindisi si è svolta una riunione di emergenza a causa delle minacce ricevute da un candidato alle elezioni a Ceglie Messapica. La delegazione del centrosinistra ha partecipato all'incontro per discutere della situazione e valutare eventuali misure di sicurezza. L’evento ha suscitato preoccupazione tra gli organizzatori e le autorità locali, che hanno deciso di intervenire per garantire la tutela del candidato.

? Cosa sapere Delegazione centrosinistra a Brindisi il 24 aprile per minacce al candidato Laveneziana.. Il prefetto Aprea assicura monitoraggio per le elezioni del 24 e 25 maggio.. La delegazione del centrosinistra di Ceglie Messapica si è recata nella prefettura di Brindisi il 24 aprile 2026 per denunciare un clima di intimidazione nato dalle minacce anonime ricevute dal candidato sindaco Antonello Laveneziana. Il movimento locale, guidato dalla candidata Agata Scarafilo insieme al consigliere regionale Tommaso, ha richiesto un confronto urgente con il prefetto Guido Aprea dopo che la lettera dai toni minacciosi ha costretto Laveneziana a ritirarsi dalla competizione elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceglie Messapica: allarme in Prefettura per le minacce al candidato Notizie correlate Ceglie Messapica: il candidato sindaco Laveneziana si ritira dopo minacce anonimeCEGLIE MESSAPICA – Antonello Laveneziana, indicato solo pochi giorni fa come il candidato sindaco delle liste civiche "Ceglie Futura" e "Insieme",... Ceglie Messapica, recapitata a casa lettera di minacce a candidato sindaco Laveneziana: si ritiraLettera di minacce recapitata a casa dell'ex assessore comunale di Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi), Antonello Laveneziana: per questo ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ceglie Messapica, recapitata a casa lettera di minacce a candidato sindaco Laveneziana: si ritira; CEGLIE MESSAPICA Rocco Casalino si candida alle comunali di Ceglie Messapica: Bisogna partire dal livello locale; Rocco Casalino candidato a Ceglie Messapica: debutto diretto in politica; Casalino scende in politica: Mi candido a Ceglie Messapica, non si può restare neutrali. Ceglie Messapica (BR), tentato furto alle Poste: ladri entrano nel muro ma scatta l’allarmeA Ceglie Messapica un tentativo di furto all’ufficio postale è stato sventato nella notte, intorno alle 3:30, dopo l’attivazione del sistema di allarme perimetrale. Secondo quanto ricostruito, i ladri ... trmtv.it Buco nel muro e tentano il furto alle Poste: messi in fuga dall'allarmeUn tentativo di furto nell'ufficio postale di Ceglie Messapica (Brindisi) è stato sventato nella notte, intorno alle 3:30, dopo l'attivazione dell'allarme perimetrale. quotidianodipuglia.it L’attuale presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli, sarà candidato nella lista del Pd di Mesagne. In corsa due consiglieri regionali a Ceglie Messapica. Le due cariche non sono incompatibili - facebook.com facebook