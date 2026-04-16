Ceglie Messapica | il candidato sindaco Laveneziana si ritira dopo minacce anonime

A Ceglie Messapica, Antonello Laveneziana, che era stato scelto come candidato sindaco dalle liste civiche

CEGLIE MESSAPICA – Antonello Laveneziana, indicato solo pochi giorni fa come il candidato sindaco delle liste civiche "Ceglie Futura" e "Insieme", attraverso un post sui social, ha annunciato ufficialmente il ritiro della sua candidatura a seguito di una grave intimidazione.Sostenuto da una.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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