È stata annunciata una nuova serie creata e interpretata da Richard Gadd, noto per aver scritto e interpretato “Baby Reindeer”. La produzione si distingue per la sua presenza nel panorama televisivo, senza però seguire gli stilemi del suo lavoro precedente. Al momento non sono stati divulgati dettagli sulla trama o sulle tematiche trattate, né informazioni sulla data di uscita o sugli attori coinvolti.

Baby Reindeer fu a sorpresa una delle serie tv più apprezzate e commentate del 2024 per il modo fine e attento con cui raccontava la storia di un comico esordiente perseguitato da una stalker e da traumi di abusi subiti in passato. Vinse sei Emmy e diede un’enorme popolarità allo scozzese Richard Gadd, che l’aveva scritta e interpretata a partire da una vicenda personale (cosa che gli aveva procurato anche problemi legali). Adesso Gadd ha fatto un’altra miniserie: s’intitola Half Man ed è uscita in streaming su HBO Max anche in Italia. Come Baby Reindeer, Half Man (“uomo a metà”) è ambientata in Scozia, ma è una storia di finzione. Racconta il rapporto tra due fratelli, fatto di abusi, prevaricazioni e sudditanza psicologica.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una nuova serie del creatore di “Baby Reindeer”

Have we found Mark’s film of the year already

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Half Man, la nuova miniserie di Richard Gadd dopo Baby Reindeer, è un'odissea cupa nel cuore della rabbia maschileHalf Man continua il lavoro di Richard Gadd alla ricerca di storie crude che scavano nella nostra anima.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ha realizzato la serie più bella del 2024, è tornato con un'altra serie disponibile ora; Il meglio da fare, ascoltare e vedere in Europa questa settimana; Su HBO Max una storia sconvolgente: due amici inseparabili, un segreto oscuro e un passato che esplode; Half Man – Essere uomini è una malattia infettiva.

Recuperate questa nuova serie HBO se avete amato Baby ReindeerUna nuova serie HBO intensa che esplora i lati più oscuri dei legami umani e delle relazioni familiari complesse. serial.everyeye.it

Di cosa parla Half Man, nuova serie HBO del creatore di Baby ReindeerHalf Man, nuova miniserie HBO/BBC di Richard Gadd, esplora 40 anni di amicizia tossica tra Niall e Ruben tra fratellanza, traumi, violenza e mascolinità in crisi. tag24.it

Nuova serie TV per il creatore di Baby Reindeer. La serie è su HBO Max e so chiama Half Man. Ve ne parliamo qui! #serietv #halfman #richardgadd #hbo - facebook.com facebook

Dal 24 aprile, in streaming su HBO Max, la nuova miniserie #HalfMan, creata dall'ideatore di Baby Reindeer #RichardGadd e da lui interpretata con Jamie Bell. Lo stesso Gadd ce ne parla al link: x.com