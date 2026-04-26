Un ex maggiordomo privato ha rivelato che Lady Diana aveva un profumo preferito caratterizzato da note agrumate, gelsomino e vaniglia. La fragranza si ispirava a crociere estive nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano, e il suo aroma solare era molto amato dalla principessa. La scoperta svela un dettaglio intimo sulla sua quotidianità e sui suoi gusti personali in fatto di profumi.

HermèsI profumi delle donne della Royal Family britannica sono sempre, inevitabilmente, raffinati. Se di Kate Middleton si sa che è una fan delle fragranze firmate dal brand Jo Malone, di Lady Diana è nota la passione per i profumi femminili con protagoniste note fiorite e romantiche. Il giorno del suo matrimonio con Re Carlo, ad esempio Lady D indossava Quelques Fleurs L'Original di Houbigant. Ma nel suo libro memoir A Royal Duty, il maggiordomo personale di Lady D, Mr Paul Burrell, ha svelato un'altra fragranza che la Principessa adorava. E che le ricordava la sua passione per le crociere estive (vedi quella della sua ultima estate, quando tutto sembrava bellissimo e possibile).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - C'è un profumo solare che Lady Diana adorava: lo svela il suo ex maggiordomo privato

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