Durante un evento con l'ex presidente negli Stati Uniti, si è verificata una sparatoria. L'incidente è avvenuto mentre era presente una cena con i giornalisti a Washington. L'ex presidente è stato portato via dal palco in sicurezza e risulta essere illeso. La polizia ha intervenuto immediatamente sul posto per gestire la situazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Sabato sera un uomo armato con pistole e coltelli è stato fermato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si teneva la tradizionale cena dei corrispondenti, l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i giornalisti che seguono la Casa Bianca e tiene una specie di monologo comico. Donald Trump era presente all’evento: è stato subito portato via dal tavolo a cui era seduto ed è illeso. Nella sala si è creata enorme confusione. La persona sospettata di aver sparato è stata fermata. È stata identificata come Cole Tomas Allen: ha 31 anni ed è originario della California. Stando alle ricostruzioni dei media lunedì sarà incriminata in tribunale.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è stata una sparatoria a un evento con Trump

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la Repubblica. . Donald Trump era al tavolo d'onore della cena con i corrispondenti della Casa Bianca quando si sono avvertiti gli spari all'esterno della sala. Il presidente è stato subito circondato dalle forze di sicurezza e portato fuori, ma ha perso l'equilibrio - facebook.com facebook