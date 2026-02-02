Milano uomo in fin di vita dopo la sparatoria | Girava con una catena e una pietra

Un uomo è in fin di vita dopo una sparatoria avvenuta domenica a Milano, nell’area di Rogoredo. La polizia ha aperto un’indagine e cerca di capire cosa abbia scatenato il conflitto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe esploso i colpi contro gli agenti, che sono riusciti a rispondere e ferirlo. Si sa che l’uomo girava con una catena e una pietra, ma ancora non si conoscono i motivi del suo gesto. La scena resta sotto shock, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta sulla sparatoria in cui ieri, domenica 1 febbraio, un uomo è rimasto in condizioni critiche dopo aver fatto fuoco contro i poliziotti nell'area di Rogoredo ed essere stato a sua volta colpito. Il soggetto, un cittadino cinese di 30 anni, probabilmente affetto da problemi psichici, dopo aver sottratto l'arma a una guardia giurata ha ingaggiato uno scontro armato con gli agenti che lo avevano individuato in strada. L'accertamento, coordinato dalla pm Simona Ferraiuolo e dal procuratore capo Marcello Viola, dovrà chiarire con precisione la sequenza dei fatti e delineare il profilo del trentenne, irregolare sul territorio italiano, già controllato dalle forze dell'ordine tre volte negli ultimi quattro giorni.

