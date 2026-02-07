Simulano una sparatoria in strada con una pistola a salve panico tra i presenti | denunciati 2 ragazzi
Due giovani di 20 e 23 anni sono finiti nei guai a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Hanno fatto finta di sparare in strada con una pistola a salve, scatenando il panico tra le persone che passavano di lì. La scena ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato i due ragazzi. Nessuno si è fatto male, ma il rischio di incidenti era alto. Ora dovranno rispondere di aver provocato un allarme ingiustificato.
Due ragazzi di 20 e 23 anni sono stati denunciati a Cologno al Serio (Bergamo) perché hanno simulato una sparatoria provocando panico tra i presenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Simulazione Sparatoria
Simulano una sparatoria (con pistola a salve) in strada a Cologno al Serio: denunciati due 20enni
Due giovani di 20 e 23 anni hanno simulato una sparatoria in strada a Cologno al Serio, usando una pistola a salve.
Milano, morto un ventenne in una sparatoria con alcuni agenti durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve
Un ventenne è deceduto a Milano durante un'operazione antidroga a Rogoredo.
Ultime notizie su Simulazione Sparatoria
Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, aperto fascicolo: Procura indagherà poliziotto come atto dovuto.
Simulano una sparatoria (con pistola a salve) in strada a Cologno al Serio: denunciati due 20enniA far luce sull'episodio sono stati i carabinieri della stazione di Urgnano dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini ... msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.