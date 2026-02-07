Simulano una sparatoria in strada con una pistola a salve panico tra i presenti | denunciati 2 ragazzi

Due giovani di 20 e 23 anni sono finiti nei guai a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Hanno fatto finta di sparare in strada con una pistola a salve, scatenando il panico tra le persone che passavano di lì. La scena ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato i due ragazzi. Nessuno si è fatto male, ma il rischio di incidenti era alto. Ora dovranno rispondere di aver provocato un allarme ingiustificato.

