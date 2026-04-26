Sul mercato si parla di interesse da parte di diverse squadre di Serie A per un giocatore attualmente in forza alla Lazio. Nei commenti sui social si discute di possibili trasferimenti e di quale squadra potrebbe portarlo via dalla società biancoceleste. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con molte opinioni su un possibile cambio di maglia per il calciatore.

2026-04-26 10:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: ROMA – Uno per tutti è Gila. L’ex bidone d’oro (non per tutti) è tra i più desiderati d’Italia. Milan, Inter, Juve e Napoli si sono informate col manager, potrebbero scontrarsi per averlo. Solo la Roma, per ragioni di opportunità, manca tra le big. Le altre si sono avvicinate al procuratore Camano sapendo che l’ultima parola spetta a Lotito, guardiano del tesoro. A giugno sarà asta per Gila. A giugno si scatenerà un’asta, sempre che la Lazio apra alla cessione. Lotito potrebbe anche decidere di tenersi Gila perdendolo a zero tra un anno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Gila piace a mezza Serie A: quali squadre vogliono portarlo via dalla Lazio

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