Gila Lazio futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui i dettagli

Il difensore della Lazio, Mario Gila, sembra essere sempre più vicino a lasciare il club. Oltre alla Serie A, ci sono anche club esteri interessati a lui, pronti a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni. La decisione sul suo futuro sembra ormai prossima, con il giocatore che potrebbe abbandonare la squadra biancoceleste nei prossimi mesi.

Lazio, c'è una big della Liga che piomba su Mario GilaC'è aria di addio per Mario Gila. Il difensore spagnolo è cresciuto molto con la maglia della Lazio ed inevitabilmente, attorno a lui, è aumentato l'interesse di diversi club, italiani e non solo. Il ... laziopress.it

Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: L'Atletico Madrid piomba su GilaCALCIOMERCATO LAZIO - È tutt'altro che scritto il futuro di Mario Gila. Il centrale della Lazio è in scadenza nel 2027 e non sembra assolutamente intenzionato a rinnovare. Con ogni probabilità, quindi ... lalaziosiamonoi.it

Gila Milan, è derby acceso con l'Inter per il difensore della Lazio! Alla finestra anche il Real Madrid: il motivo - facebook.com facebook

Sarà derby di Milano per Mario Gila della #Lazio. e Lo spagnolo è da tempo nel mirino dell' #Inter e anche il #Milan sta muovendo passi concreti per il difensore centrale. Spettatore interessato è il #RealMadrid che ha il 50% della recompr x.com