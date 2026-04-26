La rete di cavi sottomarini che collega i continenti rappresenta un elemento fondamentale della comunicazione internazionale, anche se spesso rimane nascosta agli occhi di tutti. Questa infrastruttura, che attraversa gli oceani e collega diversi paesi, permette lo scambio di dati e informazioni su larga scala. Recentemente, si è parlato di come questa rete possa influenzare gli equilibri di potere tra le nazioni. Nel corso di una conversazione, un esperto ha spiegato alcuni aspetti di questa infrastruttura sott’acqua.

La geografia della connettività globale è in gran parte invisibile. Non passa per porti o rotte commerciali tradizionali, ma per migliaia di chilometri di fibra ottica posati sui fondali marini – un’infrastruttura silenziosa da cui dipende oltre il 95% del traffico dati intercontinentale e, con esso, il funzionamento dell’economia globale. È in questo contesto che, durante la plenaria dell’International Cable Protection Committee (ICPC) di Atene, Fabrizio Bozzato ha articolato una lettura che va oltre la dimensione tecnica e si colloca pienamente nel dominio strategico. Il punto di partenza è netto: il futuro della connettività globale non sarà deciso principalmente dall’innovazione tecnologica, ma dalla capacità di governarla.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cavi sottomarini, il nuovo equilibrio del potere globale. Conversazione con Bozzato

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