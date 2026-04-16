Il rinvio del previsto incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese riflette i cambiamenti nel panorama internazionale, con le tensioni in Medioriente che impediscono il confronto diretto tra le due potenze. La guerra in quella regione ha conseguenze dirette sulle borse e sui mercati globali, contribuendo a un clima di incertezza economica che si protrae ormai da settimane.

La guerra in Medioriente allontana l’orizzonte di un confronto diretto tra il presidente americano, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping, scompaginando nel frattempo le economie del mondo. L’incontro che si sarebbe dovuto tenere a Pechino tra il 31 marzo e il 2 aprile scorso è stato rinviato alla metà del prossimo maggio. Peraltro, il fallimento del faccia a faccia a Islamabad tra Vance – Witkoff – Kushner e Araghchi – Ghalibaf (questi ultimi, rispettivamente, ministro degli Esteri e presidente del parlamento iraniani) manifesta la ferma volontà del regime degli ayatollah di continuare con il programma di arricchimento dell’uranio, col sostegno alle milizie sciite della regione, a partire da Hezbollah, e di mantenere il pieno controllo dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il rinvio del vertice Trump-Xi racconta già il nuovo equilibrio globale. Scrive Del Casale

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