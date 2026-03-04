Intimidazione a La Vardera Michele Sodano | Una meschinità che indigna profondamente

Michele Sodano ha espresso solidarietà a Ismaele La Vardera dopo che quest’ultimo ha subito un atto intimidatorio nel Palazzo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Sodano ha definito l’atto una meschinità che lo indigna profondamente. La dichiarazione è stata rilasciata pubblicamente e si riferisce specificamente all’episodio accaduto nel contesto istituzionale.

"Esprimo piena solidarietà a Ismaele La Vardera per il grave atto intimidatorio avvenuto nel Palazzo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Entrare nei suoi uffici all’Ars e lasciare resti di sigarette sulle sue spille dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è una meschinità cheindigna profondamente. Tutto questo è accaduto proprio lì, nel luogo che dovrebbe rappresentare il cuore delle istituzioni siciliane, il presidio di giustizia e correttezza. Per questo è necessario che si faccia al più presto chiarezza su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera.

Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoSi prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra.

