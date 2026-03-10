Michele Sodano | È l' ora della rivoluzione gentile | ecco il mio piano per trasformare Agrigento in una capitale europea

Michele Sodano è stato ufficialmente scelto come candidato sindaco da tutti i partiti dell’Area Progressista, prima ad Agrigento e successivamente anche a Palermo. La decisione è stata annunciata pubblicamente, segnando un passo importante per la coalizione che intende proporre un cambiamento nel panorama politico locale. Sodano ha presentato il suo piano di rinnovamento, puntando a trasformare Agrigento in una capitale europea.

Michele Sodano è stato incoronato candidato sindaco da tutti i partiti dell’Area Progressista. Prima ad Agrigento e dopo anche a Palermo. E mentre il Centrodestra continua a scontrarsi per scegliere il candidato sindaco unitario o meno, Sodano comincia la sua campagna elettorale per diventare sindaco. AgrigentoNotizie lo ha subito voluto incontrare, rivolgendogli qualche domanda. “Un agrigentino che ha maturato esperienze nelle istituzioni nazionali e in contesti professionali internazionali, che oggi sceglie di restituire ciò che ha imparato mettendosi al servizio della propria terra. Non mi arrendo alla rassegnazione, credo nella possibilità di costruire, insieme alla nostra preziosa comunità, una città europea. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Agrigento saluta l'anno da Capitale italiana della cultura: ecco il piano traffico per l'evento di chiusuraLa città dei Templi si appresta a vivere il gran finale di "Agrigento capitale italiana della cultura 2025" con una cerimonia solenne.

Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoSi prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra.

Una raccolta di contenuti su Michele Sodano

Temi più discussi: Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di Firetto; Amministrative ad Agrigento: l'area progressista sceglie Michele Sodano; Candidati sindaco c.sinistra: a Messina Antonella Russo ad Agrigento Michele Sodano; Amministrative Agrigento: PD e M5S scelgono Michele Sodano, ma nel gruppo territoriale è caos.

Il Pd ha deciso: sì al candidato sindaco Michele Sodano, il Centrodestra resta su strade paralleleL'Area Progressista mira ad avere 5 liste, mentre sull'altro fronte ci sono già elenchi che puntano ad ottenere anche 3-4mila voti ciascuna ... agrigentonotizie.it

Il countdown del Centrosinistra è scattato: 48 ore per blindare la candidatura unica di Michele SodanoNella riunione di ieri sera è sparito dal tavolo delle discussioni il nome di Roberta Lala che era stato avanzato la scorsa settimana da Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista ... agrigentonotizie.it

C'è un altro Sodano candidato sindaco di Agrigento, ecco il giovane Michele, a 36 anni già ex Parlamentare, ed esperienze alle Nazioni Unite - facebook.com facebook

Agrigento, l’area progressista sceglie Michele Sodano come candidato sindaco dlvr.it/TRNq9x #Sicilia #LiveSicilia x.com