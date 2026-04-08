Serie B voglia di riscatto nel derby di Calabria | in campo Redel Viola vs Bim Bum Basket Rende
Nella quart’ultima giornata di Serie B, si gioca il derby di Calabria tra Redel Viola e Bim Bum Basket Rende al PalaCalafiore. La partita rappresenta un momento importante per le due squadre in vista della chiusura del campionato. La Redel Viola cerca una vittoria per migliorare la posizione in classifica, mentre la Bim Bum Basket Rende vuole confermarsi in una sfida che promette spettacolo.
Derby di Calabria nella quart’ultima di campionato per la Redel Viola che ospita al PalaCalafiore la Bim Bum Basket Rende. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, per la Redel in particolare c’è voglia di riscatto dopo due ko di fila che hanno fatto scivolare i neroarancio al secondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Redel ®© Bim Bum Basket Rende MERCOLEDÌ 8 Aprile PalaCalafiore ore 19.30 TICKET su Go2 https://go2.it/evento/redel-pallacanestro-viola-vs-bim-bum-basket-rende/9392 Apertura Botteghino PalaCalafiore mercoledì 8 ore - facebook.com facebook
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