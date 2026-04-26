Catania Polizia Ambientale | blitz notturno nel lotto Centro 143 sanzioni e sequestro di una motoape

La Polizia Ambientale di Catania ha condotto un blitz notturno nel lotto Centro, durante il quale sono state elevate 143 sanzioni e sequestrata una motoape. L’operazione si inserisce in un’attività continua della Sezione Ambientale della Polizia Locale, finalizzata a contrastare l’abbandono irregolare dei rifiuti e il conferimento scorretto. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre azioni in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione contro l’abbandono irregolare dei rifiuti. Prosegue senza interruzioni l’attività della Sezione Ambientale della Polizia Locale per contrastare il conferimento scorretto dei rifiuti. Nella serata di giovedì, in concomitanza con il giorno dedicato alla raccolta dell’indifferenziata, è stata condotta una ampia operazione di controllo nella zona nord del lotto Centro. Il bilancio è significativo: sono stati elevati 143 verbali da 300 euro ciascuno nei confronti di condomini, utenze domestiche ed esercizi commerciali risultati non conformi al Regolamento Comunale. Una task force su più strade del territorio. L’intervento è stato organizzato dal Comandante Diego Peruga e dal Vice Comandante Stefano Blasco, sotto il coordinamento del Commissario Lizzio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, Polizia Ambientale: blitz notturno nel lotto Centro, 143 sanzioni e sequestro di una motoape Notizie correlate Etnaland sotto sequestro, "gravi violazioni di natura ambientale" nel parco acquatico di Belpasso a CataniaEtnaland, il parco acquatico di Belpasso (in provincia di Catania) è stato sequestrato nell’ambito di un’inchiesta su presunte gravi violazioni di... Macerata: blitz notturno, 3 sanzioni per festa abusivaUn blitz notturno tra musica e sanzioni La lunga per Villa Potenza, a Macerata, ha fatto da sfondo a una serata che avrebbe dovuto essere festosa, ma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blitz della polizia provinciale in 2 aziende tessili: scattano le denunce per i titolari; Blitz della polizia municipale in un ambulatorio medico abusivo. Trovati medicinali e strumenti sanitari; Scoperta una discarica abusiva: sequestrati 1.000 mq di rifiuti e amianto. Catania, conferimento rifiuti selvaggio: raffica di multeCATANIA – Non si arresta l’attività della Sezione Ambientale della Polizia Locale di Catania contro il conferimento irregolare dei rifiuti. Nella serata di giovedì, giorno previsto per il conferimento ... livesicilia.it Catania, blitz antidroga in via Capo Passero: denunciati due pusher, sequestrati 600 grammi di drogaCATANIA – Nuovo intervento antidroga della Polizia di Stato a Catania, dove i controlli si sono concentrati nel quartiere di San Giovanni Galermo e nella ... newsicilia.it Escherichia coli nel ruscello: imprenditore agricolo denunciato a Ragusa Ibla per scarico illecito A Ragusa Ibla i Carabinieri della locale stazione, con il supporto del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale e dell’ARPA, hanno denunciato in stato di libertà - facebook.com facebook La Polizia locale di Sassari lancia un progetto di sensibilizzazione ambientale x.com