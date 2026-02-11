Etnaland sotto sequestro gravi violazioni di natura ambientale nel parco acquatico di Belpasso a Catania

La guardia costiera ha messo sotto sequestro il parco acquatico Etnaland a Belpasso, in provincia di Catania. Le autorità hanno riscontrato gravi violazioni ambientali che hanno portato alla decisione di bloccare temporaneamente le attività del parco. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono eventuali ulteriori sviluppi.

Etnaland, il parco acquatico di Belpasso (in provincia di Catania) è stato sequestrato nell'ambito di un'inchiesta su presunte gravi violazioni di natura ambientale. Il provvedimento è arrivato dopo un'attività di indagine in materia ambientale condotta dalla guardia costiera e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania. Violazioni ambientali, Etnaland sotto sequestro La guardia costiera di Catania ha sequestrato il parco acquatico Etnaland a Belpasso, in provincia di Catania. Il motivo è da ricondurre al fatto che nell'ambito di un'indagine specifica, sono stati riscontrate "gravi violazioni di natura ambientale".

