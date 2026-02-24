Macerata | blitz notturno 3 sanzioni per festa abusiva

Un blitz notturno a Macerata ha portato a tre sanzioni per una festa abusiva a Villa Potenza. La polizia ha scoperto un gruppo di giovani che stava ballando e ascoltando musica senza autorizzazioni, interrompendo così una serata che prometteva di essere tranquilla. I controlli sono stati effettuati per garantire il rispetto delle norme anti-assembramenti. La presenza delle forze dell’ordine ha interrotto subito l’evento, lasciando i partecipanti senza il festeggiamento previsto.

Un blitz notturno tra musica e sanzioni. La lunga per Villa Potenza, a Macerata, ha fatto da sfondo a una serata che avrebbe dovuto essere festosa, ma che si è trasformata in un incontro ravvicinato con le forze dell'ordine. Domenica notte, mentre la musica pulsava nelle casse del ristorante, gli agenti della polizia amministrativa della questura e della polizia locale hanno fatto irruzione nel locale, scoprendo un evento organizzato senza le necessarie autorizzazioni. L'intervento è scattato intorno alla mezzanotte, quando gli agenti hanno notato un affollamento insolito per un normale ristorante.