Catania pareggio contro l' Atalanta U23 e secondo posto confermato

Il Catania ha concluso la regular season con un pareggio 1-1 contro l’Atalanta Under 23. La partita si è disputata in trasferta e ha permesso ai rossazzurri di mantenere il secondo posto in classifica. La gara si è giocata senza variazioni di risultato rispetto all’iniziale, e così il team siciliano ha confermato la posizione raggiunta prima dell’ultima giornata.

Il Catania chiude la regular season con un pareggio dal sapore pesante: l’1-1 sul campo dell’Atalanta Under 23 consente infatti ai rossazzurri di confermare il secondo posto in classifica. Un piazzamento che vale oro, perché spalanca direttamente le porte del secondo turno della fase nazionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania vs Atalanta u23 - PRIMI IN CLASSIFICA Notizie correlate Leggi anche: Verso Atalanta U23-Catania: rossazzurri in emergenza Verso Atalanta U23-Catania, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in SiciliaIn vista della gara Atalanta U23 - Catania, in programma domenica 26 aprile alle ore 18. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Catania, pareggio contro l'Atalanta U23 e secondo posto confermato; U23, domenica con il Catania; Tabellino partita Atalanta U23 vs Catania; L’Atalanta U23 si gioca l’accesso ai play-off contro il Catania, con un occhio all’Altamura. Catania, pareggio contro l'Atalanta U23 e secondo posto confermatoUn piazzamento che vale oro, perché spalanca direttamente le porte della fase nazionale dei playoff, garantendo alla squadra di Toscano una posizione privilegiata nella corsa alla promozione ... cataniatoday.it Al Catania basta un punto per il secondo posto: con l’Atalanta U23 è 1-1CATANIA – Il Catania riesce a conservare il secondo posto pur senza brillare in occasione dell’ultima sfida della stagione regolare sul campo dell’Atalanta U23. I rossazzurri avrebbero tagliato il tra ... livesicilia.it A Caravaggio il Catania pareggia contro l'Atalanta U23 con Caturano al 93esimo. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Ghislandi. https://www.freepressonline.it/2026/04/26/il-catania-e-secondo-pari-contro-latalanta-u23/ #Cataniafc #calcio #seriec - facebook.com facebook Verso Atalanta U23 - Catania: convocati 17 rossazzurri Squalificato: Quaini. Indisponibili: Casasola, Corbari, Donnarumma, Miceli, Rolfini. #CataniaFC x.com