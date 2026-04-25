Verso Atalanta U23-Catania | rossazzurri in emergenza
Per la partita tra Atalanta U23 e Catania, in programma domenica alle 18 allo stadio “Comunale” di Caravaggio, il team ospite si presenta con alcune assenze. Il tecnico ha convocato diciassette giocatori per questa trentottesima giornata del campionato Serie C girone C della stagione 20252026. La sfida si svolgerà in un contesto di emergenza tra i rossazzurri, che affrontano la gara con numerose defezioni.
In vista della gara con l’Atalanta Under 23, in programma domenica alle ore 18.00 allo stadio “Comunale” di Caravaggio (Bergamo) e valevole per la trentottesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato diciassette calciatori. Tra gli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania vs Atalanta u23 - PRIMI IN CLASSIFICA
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