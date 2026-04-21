Verso Atalanta U23-Catania divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia
In vista della gara Atalanta U23 - Catania, in programma domenica 26 aprile alle ore 18.00 allo stadio "Comunale" di Caravaggio (Bergamo) e valevole per la trentottesima giornata del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, il Prefetto della Provincia di Bergamo ha disposto il divieto di vendita.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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