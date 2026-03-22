Movida sicura a Catania controlli interforze nel WE | lotta a pacheggiatori abusivi alcol e droghe

Nel fine settimana, il centro storico di Catania è stato oggetto di controlli interforze mirati a garantire la sicurezza durante la movida. Le operazioni hanno riguardato principalmente il contrasto ai parcheggiatori abusivi, il monitoraggio dell’uso di alcol e droghe tra i giovani. Sono stati effettuati controlli nelle aree più frequentate per assicurare il rispetto delle norme e prevenire eventuali situazioni di rischio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizi di controllo nel centro storico. Anche questo fine settimana, il centro storico di Catania è stato oggetto di un ampio servizio di controllo interforze, organizzato su ordinanza del Questore e coordinato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire il sereno svolgimento della movida serale e notturna. La Questura di Catania ha messo in campo un dispositivo complesso, guidato da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, che ha visto la collaborazione di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto del X Reparto Mobile e della Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Movida sicura a Catania, controlli interforze nel WE: lotta a pacheggiatori abusivi, alcol e droghe Articoli correlati Catania, ‘Movida Sicura’, Controlli Interforze nel weekend: lotta ai parcheggiatori abusiviABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di controllo interforze nel centro storico Anche questo weekend, Catania ha visto un’intensa attività di controllo... Catania, ‘Movida Sicura’: controlli Interforze nel weekendAnche in quest’ultimo fine settimana, come di consueto, la movida catanese è stata monitorata da un servizio di controllo interforze, organizzato su... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Movida sicura Temi più discussi: SICUREZZA NEI LOCALI DELLA MOVIDA, SANZIONI IN DUE DISCOTECHE CONTROLLATE DALLA TASK FORCE COORDINATA DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato; Catania, nel fine settimana controlli delle forze dell’ordine per una movida sicura; Movida sotto controllo: weekend blindato a Catania da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza; Controlli in centro storico, sempre alto il numero di parcheggiatori abusivi: sanzionati in sette. Movida sicura a Catania: controlli interforze, identificate oltre 350 persone e sanzioni per migliaia di euroCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania, nell'ambito di quanto concor ... ilsicilia.it Movida sicura a Catania: 400 persone identificate, raffica di multe e 7 parcheggiatori abusivi sanzionatiCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania, nell’ambito di quanto concor ... catania.liveuniversity.it Movida sicura a VIareggio: scatta la stretta dei carabinieri facebook Movida ticinese tra sicurezza, nostalgia e rinascita: «Tanta offerta e nuove sfide per la notte in Svizzera italiana» #eventi x.com