Qualiano folle inseguimento in centro con i carabinieri | già liberi i due 20enni

A Qualiano, due giovani di 20 e 22 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi dopo un inseguimento con i carabinieri nel centro cittadino. Ora sono tornati in libertà mentre le indagini proseguono. I due sono residenti nella stessa città e sono stati fermati dalle forze dell’ordine durante il tentativo di fuga. La vicenda ha attirato l'attenzione nel centro di Qualiano.

Sono già tornati in libertà Biagio Biondi, 20 anni, e Pirozzi Ciro, 22 anni, entrambi di Qualiano, arrestati nei giorni scorsi dopo un inseguimento con i carabinieri nel centro cittadino. All’esito del processo per direttissima, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Luigi Poziello ed Elisa Annunziata, ha disposto la remissione in libertà senza alcuna misura cautelare per Pirozzi Ciro, mentre per Biondi Biagio è stato applicato l’obbligo di firma tre volte a settimana. L’episodio risale al pomeriggio di venerdì 13 marzo, quando i carabinieri della stazione di Qualiano hanno intercettato i due giovani mentre viaggiavano a bordo di una Toyota Aygo lungo via Di Vittorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, folle inseguimento in centro con i carabinieri: già liberi i due 20enni Articoli correlati “Sono scappato per evitare la multa”: folle inseguimento a Qualiano, arrestati due giovaniNon si fermano all’alt dei carabinieri e scatta un inseguimento tra le strade del centro abitato di Qualiano. Folle fuga a 200 all’ora sull’asse mediano di Napoli: due 20enni tentano di speronare i carabinieriInseguimento ad alta velocità sull'asse mediano tra Arzano, Casoria, Giugliano, Casavatore e Secondigliano. Contenuti e approfondimenti su Qualiano folle inseguimento in centro... Temi più discussi: Panico a Qualiano: Inseguimento folle in pieno centro, ecco cosa nascondevano i due giovani!; Qualiano, forzano l'alt e scappano, trovati con droga e senza patente: 2 giovanissimi in manette; Sono scappato per evitare la multa: folle inseguimento a Qualiano, arrestati due giovani; Sono scappato per evitare la multa | folle inseguimento a Qualiano arrestati due giovani. Inseguimento rocambolesco con le forze dell’ordine, già in libertà i due arrestatiI carabinieri di Qualiano avevano intimato l’alt al veicolo per un controllo, ma l’autista aveva deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Ne è nato un inseguimento ad ... napolitoday.it Inseguimento rocambolesco con le forze dell’ordine, immediatamente in libertà i due arrestatiBiondi Biagio del 2006 e Pirozzi Ciro del 2004, entrambi qualianesi, sono già tornati in libertà. All’esito della direttissima, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi degli avvoc ... internapoli.it Avanti ultras d'Italia QUALIANO - facebook.com facebook