Catania San Cristoforo | arrestato 53enne per armi clandestine e munizioni artigianali

A Catania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni a San Cristoforo. Durante una perquisizione, hanno trovato armi clandestine e munizioni fatte a mano. L’uomo è stato portato in caserma e ora rischia una lunga condanna. L’operazione fa parte di un’intensa attività di controllo per fermare la diffusione di armi illegali nel territorio.

Operazione dei Carabinieri contro la diffusione di armi illegali. Un'attività mirata di prevenzione e controllo del territorio, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, ha portato all'arresto di un 53enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione di parti di arma clandestina. L'azione rientra nel più ampio impegno dell'Arma nel contrastare la circolazione di armi illegali, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. I sospetti su una bottega di via Playa. L'operazione, eseguita nel pomeriggio dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, ha preso avvio da una bottega di riparazione di apparecchi elettronici in via Playa.

