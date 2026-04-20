Campania il diktat dei leader spacca i partiti | nasce l’onda civica

In Campania, le imminenti elezioni amministrative stanno portando a una crisi nei partiti tradizionali, che si riflette in una crescente frammentazione politica. La situazione ha portato alla nascita di un movimento civico che si propone come alternativa ai tradizionali schieramenti, in risposta alle difficoltà di rappresentanza e alle tensioni interne ai partiti. La situazione si sta evolvendo rapidamente, portando a divisioni e nuove alleanze nel panorama politico regionale.

Il della Campania, con particolare riferimento alle imminenti tornate amministrative, sta vivendo una fase di profonda trasformazione causata dalla crisi di rappresentanza dei partiti tradizionali. A poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali, il coordinatore di Popolari e Moderati, Salzano, ha denunciato come la proliferazione di formazioni civiche sia la diretta conseguenza di strutture partitiche diventate autoritarie, dove il dissenso è soffocato dal rispetto cieco verso le gerarchie superiori. La frattura tra vertici e territori: il caso Forza Italia. Le recenti dinamiche campane hanno evidenziato un distacco netto tra le decisioni centrali e le realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, il diktat dei leader spacca i partiti: nasce l’onda civica Notizie correlate Accordo con Area Civica: "Solo coi simboli dei partiti"Le parole del segretario comunale di Rifondazione Comunista, Alessandro Lischi, sul possibile accordo con l’Area Civica di Giorgio Del Ghingaro, in... In Danimarca c’è un reality show con i leader dei partiti politiciHanno trascorso insieme 24 ore, senza cellulari né consiglieri, e se n'è parlato molto in vista delle elezioni anticipate del 24 marzo I leader dei...