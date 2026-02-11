Una sezione del carcere di Prato trasformata in centrale di spaccio | è sempre più allarme illegalità dietro le sbarre della Dogaia

Le autorità hanno scoperto che una parte del carcere di Prato, in particolare la sezione della Dogaia, è diventata un centro di spaccio. I detenuti usano telefoni clandestini per coordinare i traffici, mentre droni consegnano droga dall’esterno. All’interno, si registrano anche episodi di violenza tra i detenuti per controllare i pagamenti. La situazione è diventata insostenibile e le forze dell’ordine stanno cercando di intervenire per bloccare questa rete illegale.

Prato, 11 febbraio 2026 – Un sistema di traffico di droga radicato, alimentato dall'uso di telefoni cellulari clandestini, rifornimenti con droni e una rete di violenze interne per imporre i pagamenti. È sempre più allarmante la situazione al carcere pratese della Dogaia. Non a caso il tribunale di Prato rimarca come l'illegalità rimanga "endemica". Stavolta, al centro delle indagini la quarta sezione del reparto di media sicurezza, che – secondo la ricostruzione investigativa – si è trasformata in una vera e propria centrale di approvvigionamento e spaccio di cocaina e hashish su larga scala.

