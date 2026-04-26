Alle 15:00 si è disputata la partita tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato. La squadra ospite si è imposta con un risultato di 3-1, grazie alle reti di Branca e due marcature di Magrassi. La partita si è svolta allo stadio Provasi, con il Milan Futuro che ha ottenuto la vittoria in trasferta.

Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. I rossoneri allenati da Massimo Oddo si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza. (qui le pagelle). Primo tempo equilibrato tra Castellanzese e Milan Futuro. La prima vera occasione è per i padroni di casa, con Guerrisi che ci prova dal limite all'8', ma Pagliei si oppone e devia in calcio d'angolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Branca e due volte Magrassi per espugnare il Provasi

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